В Минском полумарафоне примут участие около 500 иностранных гостей

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 иностранных гостей примут участие в Минском полумарафоне - 2021, который получил Road Race Label от Всемирной легкоатлетической ассоциации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

На сегодняшний день регистрация на самое массовое беговое событие в Беларуси практически завершена. Осталось лишь несколько слотов для желающих испытать себя на дистанции 10 км.

В прошлые годы этот забег неизменно становился самым массовым спортивным событием Беларуси, собирая около 40 тыс. спортсменов. Однако в нынешнем году ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы и организаторами было принято решение ограничить количество тех, кто может выйти на старт. По центральным проспектам Минска пробегут лишь 10 тыс. человек: по 3 тыс. выйдут на старт полумарафона и "десятки", а "пятерку" преодолеют 4 тыс. участников. Кроме того организаторы просят участников забегов выйти на старт в масках, которые можно будет снять, как только поток растянется и дистанция между бегунами составит 1,5 м.

Впервые в истории проведения состязаний организаторы подготовили рейсбук - книгу, в которой собрана вся информация о Минском полумарафоне. Она доступна в личном кабинете у каждого зарегистрированного бегуна. В ней представлены ответы практически на все ключевые вопросы, которые могут возникнуть у участников полумарафона.

По традиции на старте Минского полумарафона появится и звездная команда Dream Team, собравшая в своем составе успешных известных людей, артистов, ведущих, спортсменов, бизнесменов, которые в своем плотном рабочем графике неизменно находят время для занятий спортом. Около двух недель назад команда вновь собралась вместе и сейчас активно проводит подготовку к состязаниям.

Старт забегам от Дворца спорта на 21,097 км и 10,55 км будет дан в 9.00, а в 11.45 на дистанцию отправятся участники, зарегистрировавшиеся на 5,5 км. По маршруту будет оборудовано 12 музыкальных интерактивных площадок, а на основной сцене около Дворца спорта состоится награждение победителей забегов и выступления артистов белорусской эстрады.

Минский полумарафон с 2020 года был перенесен на сентябрь 2021-го. Организаторы пробега объяснили это эпидемиологическими причинами и задачей сберечь здоровье и обеспечить безопасность участников. Для безопасного движения спортсменов на время полумарафона частично будет перекрываться движение транспорта.

Для тех, кто не сможет выйти на старт одного из главных спортивных событий страны, предусмотрена возможность проявить себя в онлайн-пробеге с 1 по 12 сентября. Для участия любителям спорта и активного образа жизни нужно будет пройти регистрацию на сайте Минского полумарафона и оплатить стартовый взнос. Результаты своего забега в любое время и в любом месте зафиксировать с помощью мобильного приложения, фитнес-трекера или спортивных часов, поделиться ими в социальных сетях или отправить на почту организаторов. После обработки всех данных организаторы отправят участникам заслуженные медали почтовым отправлением.

Минский полумарафон проводится с 2013 года. В 2019 году в нем приняли участие около 40 тыс. человек из десятков стран. Организаторами мероприятия выступили Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусская федерация легкой атлетики и Президентский спортивный клуб.-0-