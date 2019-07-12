В Минспорта поздравили боксеров, каратистов и стрелков с успешным выступлением на II Европейских играх

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поздравил сегодня белорусских представителей карате, бокса, пулевой стрельбы с успешным выступлением на II Европейских играх, сообщили БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

Мария Кулинкович

В министерстве чествовали боксеров Дмитрия Асанова (весовая категория до 60 кг) и Владислава Смягликова (до 91 кг), завоевавших золото и серебро мультиспортивного форума. Поздравили серебряного призера в пулевой стрельбе Юрия Щербацевича, а также каратистов Марию Кулинкович (до 50 кг) и Артема Кравцова (до 67 кг), которые принесли белорусской команде бронзовые медали.

Юрий Щербацевич со своей 9-летней дочкой Полиной

Министр отметил достойный результат спортсменов и выразил благодарность тренерскому составу, руководству и сотрудникам федераций, республиканских центров олимпийской подготовки, медицинскому персоналу - всем, кто обеспечил качественную подготовку атлетов, участвовавших в Европейских играх.

Кроме того, он обратил внимание, что соревнования выявили некоторые недочеты, но перед Олимпийскими играми есть время для их исправления. "Надеюсь, встретимся с вами в Токио, где вы обязательно поднимитесь на пьедестал почета. Я уверен, что для этого вы приложите все свои усилия и старания", - сказал Сергей Ковальчук.-0-