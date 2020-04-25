В Могилеве и Минске пройдут матчи гандбольного чемпионата Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи пройдут сегодня на мужском гандбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них в 14.30 на паркете могилевского спорткомплекса "Олимпиец" гандболисты местного клуба "Машека" встретятся с гродненским "Крононом". На этой неделе могилевчане по всем статьям уступили на своей арене действующему чемпиону и лидеру нынешнего первенства Брестскому гандбольному клубу имени Мешкова со счетом 19:35.

В другом сегодняшнем поединке в 15.00 в столичном Доме гандбола БГУФК-СКА примет гостей из "Гомеля". В минувшую среду гомельчане на этой же площадке дали настоящий бой вице-чемпионам страны гандболистам минского СКА, но все же проиграли - 27:33.

Турнирное положение: БГК имени Мешкова - 48 очков (25 матчей), СКА - 44 (26), "Машека" - 21 (25), БГУФК-СКА (Минск) - 15 (25), "Кронон" (Гродно) - 14 (25), "Гомель" - 10 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет Максим Несвадьба ("Кронон"), забросивший 167 мячей.

После первого этапа женского чемпионата положение команд таково: "Гомель" - 45 очков, БНТУ-БелАЗ - 43, "Городничанка" (Гродно) - 25, "Берестье" (Брест) - 15. Планируется, что игры возобновятся 10 мая, команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В бомбардирской гонке лидирует Регина Кудрявцева (БНТУ-БелАЗ), на счету которой 171 гол.-0-