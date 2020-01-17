В Национальном аэропорту встретили первых участников зимних юношеских Олимпийских игр

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск вечером 16 января встретили атлетов и тренеров, принимавших участие в III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Домой вернулась первая часть делегации. В аэропорту чемпиона игр Илью Корзуна, горнолыжника Максима Давыдовского и его тренера Александра Наконечного встречали представители НОК, Минспорта и родные.

Особые поздравления с успешным выступлением принимал Илья Корзун, который в хоккее 3х3 в составе своей команды "зеленых" победил в финале. "Тронуты таким вниманием к нашей команде. Конечно, перед стартами в Лозанне надеялись на хорошее выступление, - отметил Илья Корзун. - Когда уже в ходе соревнований вышли в финал со своей командой, то нацелились только на золотую медаль. Рад, что достигли этой цели. Это хороший опыт взаимодействия с другими игроками, с которыми ранее не встречались. За короткий период удалось создать боеспособный коллектив и добиться успеха. Приятно и внимание здесь в Минске".

Тренер белорусской хоккейной команды Дмитрий Матюха подчеркнул, что успешное выступление игроков (кроме золотой медали Ильи Корзуна четвертое место у Даниила Карповича) свидетельствует о хорошей школе подготовки хоккеистов в Беларуси. "Главная цель юношеских Олимпийских игр - не достижение какого-то конкретного результата, а общение между спортсменами из разных стран. Это как раз предусматривал формат соревнований по хоккею 3х3, где в команды входили представители разных стран. Надеюсь, ребята получили удовольствие от игры, обмена опытом и общения, а мы подтвердили, что наша школа подготовки дает результаты", - сказал наставник.

В активе команды Беларуси две награды: золото Ильи Корзуна и бронзовая медаль Юлии Ковалевской в биатлоне.

Юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-

Фото НОК