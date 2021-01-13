В немецком Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону

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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе сегодня начинается шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первыми на старт выйдут участники мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами. Первым на дистанцию уйдет белорусский биатлонист Сергей Бочарников, который после пяти кубковых этапов занимает 25-е место в общем зачете. Кроме него в спринте примут участие еще четыре представителя Беларуси: Антон Смольский (13-й стартовый номер), Роман Елетнов (48), Максим Воробей (66), Никита Лобастов (88). Лидер генеральной классификации норвежец Йоханнес Бё уйдет на лыжню 58-м, а всего в стартовый протокол внесены имена 101 спортсмена. Кроме сегодняшнего мужского спринта в программе этого этапа еще пять стартов: 14 января - женский спринт на 7,5 км; 15 января - мужская эстафета 4х7,5 км; 16 января - женская эстафета 4х6 км; 17 января - мужской масс-старт 15 км, женский масс-старт 12,5 км.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!