В НХЛ стали известны все участники первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем регулярной стадии турнира стал клуб из Денвера "Колорадо Эвеланш". Соперником "Лавин" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли станет "Сент-Луис Блюз".

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" начнет данную стадию турнира соперничеством с "Флоридой Пантерз".

Что касается остальных команд, которые будут соперничать друг с другом в первом раунде игр на выбывание за Кубок Стэнли, то в Западном дивизионе, помимо матчей "Колорадо" и "Сент-Луиса", "Вегас Голден Найтс" (2-е место в дивизионе) попробует пройти "Миннесоту Уайлд" (3).

В Восточном дивизионе "Питтсбург Пингвинз" (1) поспорит с "Нью-Йорк Айлендерс" (4), а "Вашингтон Кэпиталз"(2) - с "Бостон Брюинз" (3).

В Центральном дивизионе, помимо "Тампы" и "Флориды", сразятся "Каролина Харрикейнз" (1) и "Нэшвилл Предаторз" (4).

В Северном дивизионе "Торонто Мейпл Лифс" (1) постарается преодолеть сопротивление принципиальных соперников из "Монреаль Канадиенс" (4), а "Эдмонтон Ойлерз" (2) бросил перчатку вызова "Виннипег Джетс" (3).

Плей-офф НХЛ стартует 15 мая матчем "Вашингтона" против "Бостона". Серии пройдут до четырех побед.-0-