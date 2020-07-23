В НОК Беларуси наградили победителей акции, приуроченной к Международному олимпийскому дню

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В НОК Беларуси наградили участников акции, приуроченной к Международному олимпийскому дню, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Инициатива вызвала большой интерес среди интернет-аудитории. С 23 июня за ходом мероприятия в социальной сети Instagram следили более 160 тыс. человек. Выполнили все упражнения более 100 из них.

Акция проходила с 23 июня по 20 июля на официальной странице Национального олимпийского комитета в Instagram. Участникам нужно было повторить упражнения, которые предлагали известные спортсмены - Дарья Домрачева, Василиса Марзалюк, Александра Герасименя и Дмитрий Асанов. Затем на странице олимпийского комитета @olympicteamby следовало опубликовать видео своей тренировки с хештегами #HanarusBY и #OlympicDay, отметить аккаунт НОК @olympicteamby и передать эстафету другому пользователю, упомянув его в тексте сообщения.

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