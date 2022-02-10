В НОК Беларуси наградили соорганизаторов фестиваля "Вытокi. Крок да Алімпу"

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси состоялось награждение соорганизаторов культурно-спортивного фестиваля "Вытокi. Крок да Алімпу", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В 2021 году фестиваль проводился впервые и был приурочен к 30-летию Национального олимпийского комитета и Году народного единства. "Вытокi. Крок да Алiмпу" привлек большое внимание населения: всего в фестивале приняли участие более 100 тыс. человек.

За активное участие в подготовке проекта, а также за деятельность, направленную на пропаганду идеалов и принципов олимпизма, популяризацию спорта и здорового образа жизни благодарностью НОК РБ награждены: Федерация профсоюзов Беларуси, общество с ограниченной ответственностью "БелБрендАудит", общество с ограниченной ответственностью "Арт Хаос", генеральный директор продюсерского центра "Золотые голоса" Алеся Кузнецова и художественный руководитель государственного учреждения "Молодежный театр эстрады" Влада Артюковская.

Проведение фестиваля позволило повысить интерес к занятию физической культурой и спортом, улучшить процесс отбора в спортивные секции, а также способствовало открытию в небольших городах новых отделений по различным видам спорта.-0-