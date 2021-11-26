В НОК Беларуси прошел международный студенческий олимпийский форум

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошел IV Международный студенческий олимпийский форум "Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и образование", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Студенты, магистранты и профессорско-преподавательский состав из Беларуси, России, Азербайджана, Узбекистана, Украины и Китая обсудили проблемы развития олимпийского движения в современном мире, экологию и устойчивое развитие окружающей среды. На форуме также были обсуждены вопросы социокультурной коммуникации и развития олимпизма в условиях глобализации, олимпийского образования, культуры и наследия, спортивное волонтерство и другие насущные проблемы.
Организатором форума выступили Белорусская олимпийская академия, НОК, Белорусский государственный университет физической культуры.-0-
Фото Белорусской олимпийской академии