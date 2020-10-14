В НОК Беларуси прошла экскурсия для многодетных мам и их детей

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины из Минской области, награжденные орденом Матери, вместе со своими детьми ознакомились с историей развития олимпийского движения в Республике Беларусь и достижениями отечественных атлетов во время экскурсии по штаб-квартире НОК Беларуси, приуроченной ко Дню матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Посетители по достоинству оценили экспозицию Олимпийского музея, в которой достойное место занимают костюм четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, награды четырехкратной олимпийской чемпионки по фехтованию Елены Беловой, трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя, олимпийского чемпиона Александра Богдановича и многих других атлетов, ковавших славу отечественного спорта.

Многодетные мамы вместе с детьми поделились впечатлениями по итогам посещения штаб-квартиры.

"Впервые в Национальном олимпийском комитете Республики Беларуси, ребятам понравилась экспозиция, особенно интерактивная зона, где они попробовали себя в различных соревнованиях. Несомненно, будем приобщать наших детей к спорту, к занятиям физической культурой, чтобы росли здоровыми. Наш папа - заядлый болельщик - следит за спортом, Олимпийскими играми. Он и будет привлекать", - отметила в беседе с пресс-службой НОК мама пятерых детей Елена Рудаковская.

"Сегодня нам вручили ордена Матери, конечно, впечатления самые яркие. Приятным сюрпризом стало и посещение НОК Беларуси. Мои дети стараются заниматься, в частности, дочка увлекается гимнастикой. Смотрим иногда спорттрансляции, переживали в биатлоне за выступления Дарьи Домрачевой", - сказала Татьяна Корсак.

Школьник Дмитрий Бартош приехал в НОК Беларуси вместе с мамой Натальей, которая также была удостоена ордена Матери. "Увлекаюсь футболом и баскетболом, в будущем не прочь стать профессиональным игроком, но это уже как получится. Кумиры, конечно, Криштиану Роналдо, Месси. Братья тоже увлечены спортом, а сестры еще маленькие, чтобы заниматься. В НОК Беларуси приехал впервые, для меня здесь все необычно и красиво", - не скрывал восхищения ученик 7 класса средней школы №5 Слуцка.

В мероприятии приняла участие и бронзовый призер Игр в Афинах, восьмикратная чемпионка мира и многодетная мама Наталья Цилинская, которая тепло пообщалась с многодетными мамами и ответила на их вопросы.

"У меня четверо детей, но когда смотришь на мам, у которых еще больше детей, то уважаешь их безмерно. Состоялась теплая беседа, мы поделились мнениями, как воспитывать своих деток. Они все замечательные и любят своих родителей. Надеюсь, ребята все найдут свой правильный жизненный путь, кто в спорте, кто в других сферах. Главное - вырастут настоящими гражданами нашей страны. На примере наших атлетов дети вместе с родителями смогли убедиться, что побед в жизни можно добиться только за счет упорного труда", - рассказала Наталья Цилинская.

Всего в экскурсии приняли участие 25 многодетных семей из Минской области c детьми от 10 до 16 лет.-0-

Фото Дениса Костюченко