В НОК чемпионы и призеры по велоспорту поздравили с юбилеем именитого тренера Леонида Корбута

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Республики Беларусь состоялось чествование по случаю 85-летнего юбилея заслуженного тренера СССР по велоспорту Леонида Корбута, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Поздравить известного наставника пришли заслуженные тренеры БССР и Республики Беларусь, олимпийские и паралимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира и Европы.

"В преддверии Дня учителя хочется особо выделить также роль тренеров, которые для молодых спортсменов всегда были наставниками, учителями на протяжении жизни. Хочется особенно пожелать сегодня всем нашим тренерам-ветеранам здоровья, отличного настроения. Мы всегда рады вашей помощи, вашим советам", - сказала председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Воспитанник Леонида Корбута олимпийский чемпион 1976 года Владимир Каминский отметил, что у Беларуси всегда были богатые традиции в велоспорте благодаря таким тренерам. "Во времена Советского Союза наша республика воспитала 20 чемпионов СССР, чемпионов мира и Европы, многие из которых присутствуют сегодня в Зале олимпийской славы. Продолжает победный путь и новое поколение велогонщиков, которые, надеемся, достигнет и олимпийских пьедесталов. Может и благодаря помощи наших ветеранов велоспорта, которые точно знают какой ценой дается успех", - отметил Владимир Каминский.

Леонида Корбута с 85-летием в НОК Беларуси поздравили представители Белорусской федерации велосипедного спорта, БГУФК, велоклуба "Минск".-0-

Фото НОК