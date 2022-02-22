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22 февраля 2022, 19:42

В Норвегии стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи

Фото championat.com
Фото championat.com

22 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. В норвежской Лигне стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программу соревнований открывали коньковые масс-старты среди спортсменов не старше 20 лет. Золотую медаль в гонке на 15 км у юниорок завоевала немка Хелен Хоффманн, лучшей из белорусок стала Кристина Харитончик, финишировавшая 33-й. В масс-старте приняли участие еще две представительницы Беларуси: Елизавета Пинчук заняла 52-е место, Анна Мачехина расположилась вслед за ней.

В гонке на 30 км у юниоров весь пьедестал заняли российские лыжники, сильнейшим оказался Александр Ившин. Белорус Артем Холод пересек финишную черту 35-м, его партнеры по команде Алексей Губенко и Егор Казак стали 60-м и 62-м соответственно. Еще один белорусский спортсмен Глеб Шакель не дошел до финиша.

Завтра на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи состоятся две эстафеты.-0-

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