В новом сезоне чемпионата КХЛ будут играть 23 команды из шести стран

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил количественный состав участников чемпионата сезона 2020/2021. Такая информация содержится на официальном сайте лиги, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, в новом сезоне в чемпионате КХЛ примут участие 23 команды из шести стран: Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Финляндии и России. Сообщается, что это решение принято по итогам заочного голосования.

Представителем Беларуси станет минское "Динамо". Напомним, что команда Крэйга Вудкрофта свой стартовый поединок в новом сезоне проведет на "Минск-Арене". Соперником "зубров" станет представитель Финляндии "Йокерит". Матч состоится 3 сентября.

В минувшем чемпионате КХЛ динамовцы также стартовали с домашнего поединка. Тогда соперниками белорусов был "Нефтехимик" из Нижнекамска. Встреча завершилась поражением "зубров" со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). По итогам регулярного чемпионата минское "Динамо" набрало 39 очков в 62 матчах и замкнуло таблицу Западной конференции. 25 марта 2020 года КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса.-0-