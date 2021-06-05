В новом сезоне хоккейные правила будут одинаковы во всех лигах мира

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Риге утвердил новые правила игры в хоккей с сезона-2021/2022, которые станут едиными для всех лиг мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для разработки единых правил была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители IIHF, профессиональных лиг Европы и Северной Америки, а также Континентальной хоккейной лиги.

Свод новых хоккейных правил объединит существующие правила IIHF, НХЛ, КХЛ и европейский лиг, а также турниров с участием национальных сборных, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира.-0-