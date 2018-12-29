В Новополоцке определились победители масс-старта второго этапа Кубка Белорусской федерации биатлона

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке завершились гонки с массовым стартом на 10 км второго этапа Кубка Белорусской федерации биатлона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Соревнования проходили в пяти возрастных категориях. Наиболее высоких результатов добились у юниоров 1998-1999 годов рождения Роман Чепыжов из Минска с результатом 31 мин 05 сек. и Ирина Губицкая из Минской области (31 мин 33,3 сек.).

Второй этап Белорусской федерации биатлона завершится сегодня смешанными эстафетами. Участие в состязаниях принимают 160 спортсменов из всех областей и города Минска, в том числе за награды соревнуется экспериментальная группа Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва.

В Новополоцке пройдут третий этап Кубка федерации (12-14 января) и четвертый (25-27 января). А финальный этап Кубка Белорусской федерации биатлона проведут 9-10 марта в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Впервые республиканские соревнования нового формата, организованные по аналогии с престижным Кубком мира, прошли в 2017 году.-0-