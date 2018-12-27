В Новополоцке стартует II этап Кубка Белорусской федерации биатлона

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. II этап Кубка Белорусской федерации биатлона (БФБ) пройдет 27-29 декабря на базе Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.
За награды поборются сборные команды Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска, а также члены экспериментальной группы Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва.
Впервые республиканские соревнования нового формата, организованные по аналогии с престижным Кубком мира, прошли в 2017 году.
В этом сезоне турнир стартовал в августе с летнего этапа и программа Кубка была расширена до пяти этапов. Первый этап прошел в августе в Новогрудке, три последующих будут проведены в Новополоцком государственном училище олимпийского резерва, а финальный этап - в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".
Участники будут бороться за победу в масс-старте и смешанной эстафете, соревнуясь в личном и командном зачетах. Победителей и призеров соревнований наградят ценными призами.
Прямая трансляция мероприятия будет организована на официальном Youtube-канале Белорусской федерации биатлона.-0-
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