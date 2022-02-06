В олимпийской индивидуальной гонке Беларусь представят четыре биатлонистки

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб женской команды Беларуси по биатлону назвал имена участниц завтрашней индивидуальной гонки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На дистанцию протяженностью 15 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко и Елена Кручинкина. Дебютантка Олимпийских игр Алина Пильчук пока продолжит тренироваться. Самая тяжелая женская гонка начнется завтра в полдень в Чжанцзякоу. Сейчас там 17 градусов мороза и порывистый ветер. Такой же прогноз погоды и на завтра.
Вчера в смешанной эстафете команда Беларуси, за которую выступали Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский, заняла шестое место. Впереди белорусов оказались биатлонисты Норвегии, Франции, России, Швеции и Германии. Всего на Олимпийских играх биатлонисты разыгрывают 11 комплектов наград.-0-