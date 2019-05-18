В Орше пройдет праздник футбола с участием ветеранов белорусского спорта

18 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше на городском стадионе в честь 100-летия оршанского футбола и Дня работников физической культуры и спорта Беларуси сегодня пройдет игра с участием ветеранов белорусского и оршанского футбола, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма райисполкома Сергей Гвоздев.

Первый матч на городском стадионе пройдет между ветеранами белорусского и оршанского футбола в возрасте 45 лет и старше. Среди них Юрий Пудышев, Сергей Гуренко, Александр Лухвич, Петр Качуро, Валерий Стрипейкис. Затем состоится встреча разных поколений оршанских футболистов - юных (2006-2007 годов рождения) и старше 60 лет. Во время праздника ветераны пообщаются с молодежью, расскажут им о своих играх за сборную страны и поделятся опытом.

Вечером жителей приглашают прийти и поддержать местную команду ФК "Орша", которая сразится с "Барановичами" в чемпионате Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Начало встречи в 18.00.

В спорткомплексе "Олимпиец" также откроется выставка спортивных тренажеров заслуженного учителя Беларуси, лучшего рационализатора профессионально-технического образования СССР Михаила Солтановича. Он создавал тренажеры, которые помогали спортсменам развивать определенные группы мышц. В его коллекции сейчас примерно 60 устройств. Одна из наиболее интересных придумок - приспособление для борьбы на пальцах. Этот вид спорта Михаил Александрович назвал "дигатлон" (от латинских "дигитум", то есть "палец", и "атлонум" - "состязание"). Два человека, ухватившись за металлическую конструкцию пальцами, тянут ее на себя. Побеждает тот, кто разожмет пальцы соперника или перетянет устройство до определенной точки. На выставку приглашены будущие учителя физической культуры из местного колледжа. Участвовать будут и представители металлообрабатывающих предприятий. Если кого-то из них заинтересуют разработки, то может быть освоен выпуск тренажеров для массового использования.-0-