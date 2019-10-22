В Париже представили новый логотип Олимпийских игр 2024 года

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представил в Париже новый логотип, сообщается на сайте оргкомитета.

Логотип представляет собой круглую золотую медаль, на которой изображено белое пламя. В нем можно увидеть лицо женщины, обрамленное золотистыми локонами.

Новый дизайн объединил три культовых символа, связанных со спортом, играми и Францией: золотую медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и образ женщины, служащей официальным символом страны, Марианны. Впервые эмблема будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр: одна с олимпийскими кольцами, другая - с паралимпийскими агитами внизу.-0-