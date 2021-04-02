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02 апреля 2021, 21:15

В Пекине начались тестовые старты к Играм-2022

Фото AFP
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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае стартовала серия тестовых мероприятий зимних Олимпийских игр 2022 года. За 10 дней Оргкомитет "Пекин-2022" проведет семь соревнований на пяти спортивных объектах. Старты проходят с 1 по 10 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В ходе данных турниров планируется проверить уровень организации, работу объектов, персонала, волонтеров и охраны. Первыми апробируют арены, где в 2022 году будут разыграны медали в шорт-треке, конькобежном спорте, фигурном катании, хоккее и керлинге: Национальный центр водных видов спорта "Ледяной куб", Государственный дворец спорта Пекина, конькобежный овал Ice Ribbon, Столичный дворец спорта и "ЛеСпортс-центр".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

В общей сложности соревнования предстоящих зимних Игр состоятся на 25 объектах, расположенных в трех кластерах - Пекине (фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, шорт-трек), Чжанцзякоу (лыжные виды, биатлон и сноуборд) и Яньцине (горные лыжи, санный спорт и бобслей). Талисманом предстоящих стартов станет панда Бин Дуньдунь.-0-

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