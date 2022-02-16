В Пекине завершился олимпийский турнир по шорт-треку

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Очередной олимпийский день завершился двумя финалами соревнований по шорт-треку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золото в мужской эстафетной гонке на 5000 м завоевали спортсмены Канады, победившие с результатом 6 мин. 41,257 сек. Серебро у команды Республики Корея (6 мин. 41,679 сек.), бронзовым призером стала сборная Италии (6 мин. 43,431 сек.).

Золотую олимпийскую медаль на дистанции 1500 м у женщин выиграла представительница Республики Корея Чхве Мин Джон - 2 мин. 17,789 сек. Серебряную медаль завоевала итальянка Арианна Фонтана (2 мин. 17,862 сек.), бронзу увезет домой нидерландская спортсменка Сюзанне Схюлтинг (2 мин. 17,865 сек.).

Мастера шорт-трека разыграли в Пекине девять комплектов олимпийских наград.-0-