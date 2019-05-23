В первом круге "Ролан Гаррос" Соболенко сыграет с Цибулковой, Азаренко - с Остапенко и другие результаты жеребьевки

Виктория Азаренко проводит тренировку на котрах "Ролан Гаррос" перед стартом на турнире. Фото Jimmie48 tennis photography

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже прошла жеребьевка первого раунда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском одиночном разряде на кортах "Ролан Гаррос" сыграют 4 представительницы Беларуси. Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (35), Александра Саснович (32) будет соперничать со словенкой Полоной Херцог (70), Виктория Азаренко (44) сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (40), Вера Лапко (101) поспорит с французской теннисисткой Дианой Пэрри (486).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартует в Париже 26 мая, а завершится 9 июня.-0-