В первом круге "Ролан Гаррос" Соболенко сыграет с Цибулковой, Азаренко - с Остапенко и другие результаты жеребьевки

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже прошла жеребьевка первого раунда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В женском одиночном разряде на кортах "Ролан Гаррос" сыграют 4 представительницы Беларуси. Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (35), Александра Саснович (32) будет соперничать со словенкой Полоной Херцог (70), Виктория Азаренко (44) сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (40), Вера Лапко (101) поспорит с французской теннисисткой Дианой Пэрри (486).
Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартует в Париже 26 мая, а завершится 9 июня.-0-
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