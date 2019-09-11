В первом матче под руководством Александра Макрицкого "Юность" уступила "Динамо-Молодечно" в чемпионате Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Юность" в первой игре чемпионата Беларуси по хоккею под руководством нового главного тренера Александра Макрицкого уступила "Динамо-Молодечно" со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра началась под диктовку минчан: Дмитрий Желнеровский открыл счет на 4-й минуте встречи. Однако удержать преимущество "Юность" не смогла, молодечненцы отыгрались еще до перерыва - усилия партнеров завершил Александр Зубрицкий.
Во втором периоде подопечные Дмитрия Кравченко заставили капитулировать голкипера "Юности" Игоря Брикуна еще дважды - после точных бросков Александра Зубрицкого, сделавшего дубль, и Николая Сытого.
Несмотря на усилия столичных хоккеистов, стремившихся выровнять ситуацию на площадке в заключительной трети принципиального поединка, молодечненцы довели счет до крупного. Заключительную шайбу в матче забросил нападающий "Динамо-Молодечно" Вячеслав Лисичкин.
В августе команды померились силами в финале Кубка Салея. Многократный чемпион Беларуси "Юность" оказался сильнее "Динамо-Молодечно" (3:2) и в шестой раз выиграл почетный трофей.
Накануне Михаил Захаров покинул пост наставника "Юности" и сосредоточится на работе с национальной сборной.-0-