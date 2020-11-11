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Спорт
11 ноября 2020, 12:14

В Пловдиве стартует ЧЕ по велоспорту на треке

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск/ Корр. БЕЛТА/. В Пловдиве (Болгария) сегодня стартует чемпионат по велоспорту на треке. Соревнования пройдут 11-15 ноября. По их итогам будет разыграно 22 комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования пройдут в командных гонках и командном спринте, в индивидуальных гонках, гите, гонках с выбыванием, мэдисоне, омниуме, гонках по очкам, скретче, спринте, кейрине.

В заявку женской сборной Беларуси на данные старты попали Инна Савенко, Татьяна Шаракова и Анна Терех. Всего в женском турнире выступят представительницы 16-ти стран.

У мужчин ставка сделана на Константина Белявского, Евгения Королька, Дениса Мазура, Романа Романова, Михаила Шеметова, Романа Тишкова и Артема Зайцева. Всего в мужской части соревнований за медали будут спорить спортсмены из 22-х стран.-0-

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