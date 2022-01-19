В Поклюке стартовал чемпионат Европы по биатлону среди юниоров

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В словенской Поклюке стартовал чемпионат Европы по биатлону среди юниоров (спортсменов не старше 21 года). Программу соревнований открывала индивидуальная гонка у юниорок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тройку призеров гонки на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами разделили всего 4,8 сек. Золото завоевала француженка Камилла Купе, серебро досталось ее соотечественнице Жанне Ришар. Бронзовая награда на счету представительницы России Анастасии Гришиной. Все медалистки закрыли 20 мишеней из 20.

Лучшей из белорусок стала Дарья Кудаева, которая расположилась на 29-й позиции (2 промаха, + 3 мин. 30,6 сек. отставания). Ее подруга по команде Алина Зайцева показала итоговый 36-й результат (1; + 4 мин. 51 сек.). Еще одна белорусская биатлонистка Виктория Шашкова сошла с дистанции, за три огневых рубежа спортсменка заработала 13 штрафных минут. Всего участие в гонке приняли 92 девушки.

Старт мужской индивидуальной гонке будет дан в 16.00. В этом виде программы Беларусь представят Иван Тулатин (3-й стартовый номер), Антон Шидловский (37-й), Павел Белько (90-й) и Александр Кошин (92-й).-0-