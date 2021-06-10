В полуфинал турнира "Ролан Гаррос" не прошла ни одна представительница топ-10 рейтинга WTA

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В полуфинальную стадию женского одиночного разряда открытого чемпионата Франции по теннису не пробилась ни одна представительница первой десятки мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Последней из топ-10 рейтинга WTA оставалась победительница прошлого французского первенства, 9-я ракетка планеты полька Ига Свентек, однако и она сошла с дистанции, уступив в четвертьфинале гречанке Марии Саккари, занимающей 18-е место, - 4:6, 4:6. Сегодня в полуфинале греческая теннисистка встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (33-й номер мирового рейтинга). В другом поединке за выход в финал словенка Тамара Зиданшек (85) будет соперничать с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (32), которая выбила из борьбы двух белорусок - Арину Соболенко (4) и Викторию Азаренко (16). В прошлом году Ига Свентек переиграла в решающем поединке представительницу США Софию Кенин - 6:4, 6:1.

В отличие от женского турнира в мужском одиночном разряде в полуфиналах выступят только игроки из первой десятки рейтинга АТР. Первая ракетка планеты серб Новак Джокович встретится с третьим номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем. Этот поединок станет повторением прошлого финала, в котором испанец выиграл в трех партиях - 6:0, 6:2, 7:5. Для Рафаэля Надаля этот титул стал 13-м на "Ролан Гаррос". Во втором завтрашнем полуфинальном поединке грек Стефанос Циципас (5) сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (6).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители 120-го по счету открытого чемпионата Франции заработают по 1,4 млн евро.-0-