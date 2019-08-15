В полуфинале Кубка Беларуси по хоккею минское "Динамо" сыграет с "Динамо-Молодечно", "Неман" встретится с "Юностью"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" узнали соперников в Кубке Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

"Неман" и "Динамо-Молодечно" вышли в "Финал четырех" хоккейного Кубка Беларуси В группе А первое место занял нынешний обладатель Кубка гродненский "Неман", который в заключительном поединке разгромил на своей арене гостей из "Бобруйска" со счетом 8:2.

По результатам жеребьевки, состоявшейся сегодня в фан-доме "Динамо", представитель КХЛ встретится в полуфинале 17 августа в Орше с соперниками из "Динамо-Молодечно" (19.00), а действующий обладатель почетного трофея "Неман" сыграет с минской "Юностью" (15.00).

Финальный матч будет проведен 18 августа в 17.00, а в 13.00 начнется матч за бронзовые медали турнира.

Розыгрыш Кубка Беларуси проводится с сезона 2002/2003. С 2013 года трофей носит имя известного белорусского хоккеиста Руслана Салея, который в 2011 году погиб в авиакатастрофе вместе с товарищами по ярославскому "Локомотиву". В прошлом сезоне хоккеисты "Немана" в третий раз стали обладателями Кубка, победив в финальном поединке молодечненское "Динамо" со счетом 4:2. По пять трофеев в активе "Гомеля" и "Юности", по два - у минских "Динамо" и "Керамина", один - у жлобинского "Металлурга".-0-