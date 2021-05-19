В предварительный состав белорусской "молодежки" вошли 28 футболистов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу (U-21) Сергей Ясинский назвал состав на ближайшие матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительный список включены 28 футболистов:

вратари - Артур Малиевский ("Неман", Гродно), Даниил Шапко ("Динамо", Минск), Михаил Казакевич ("Динамо", Брест);

защитники - Даниил Мирошников ("Энергетик-БГУ", Минск), Алексей Шалашников ("Ислочь", Минский район), Никита Супранович (БАТЭ, Борисов), Денис Гружевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Михаленко ("Спутник", Речица), Дмитрий Прищепа ("Крылья Советов", Самара);

полузащитники - Руслан Лисакович, Антон Ковалев, Максим Мякиш (все - "Ислочь", Минский район), Дмитрий Сибилев, Ярослав Орешкевич (оба - "Динамо", Брест), Алексей Антилевский, Кирилл Кириленко (оба - "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Валерий Бочеров ("Слуцк"), Евгений Гулецкий ("Арсенал", Дзержинск), Максим Дробыш ("Витебск"), Роман Давыскиба ("Динамо", Минск), Олег Никифоренко ("Рух", Брест), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск), Кирилл Зинович ("Минск");

нападающие - Никита Некрасов ("Гомель"), Владислав Ложкин ("Динамо", Минск), Александр Шестюк ("Динамо", Брест), Егор Богомольский ("Минск"), Владислав Морозов ("Ислочь", Минский район).

Белорусская "молодежка" начнет тренировочный сбор 31 мая в Минске, а 5 июня в Жодино проведет стартовый поединок отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года с командой Кипра. Затем 8 июня белорусы проведут в Минске товарищеский матч с литовскими сверстниками. Окончательный состав на предстоящие встречи, в который войдут 23 игрока, тренерский штаб белорусской молодежной сборной определит 24 мая.-0-