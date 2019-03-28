В программе Олимпийских игр появятся четыре новых вида спорта

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком МОК рекомендовал включить в программу Олимпийских игр четыре новых вида спорта – серфинг, скалолазание, брейк-данс и скейтбординг. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, размещенной на официальном канале организации в YouTube .

Все четыре вида соответствуют олимпийской повестке и способствуют тому, чтобы программа Олимпиады стала более сбалансированной в отношении равенства полов, более молодежной и более урбанистической.

Соответствующее предложение внес оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. До окончательного решения МОК все четыре вида спорта будут находиться под наблюдением.

Соревнования по серфингу, скалолазанию и скейтбордингу впервые пройдут на Олимпийских играх 2020 года в Токио в качестве дополнительных видов спорта наряду с бейсболом/софтболом и карате. Брейк-данс уже дебютировал на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе.-0-