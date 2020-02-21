В "Раубичах" созданы комфортные условия для состязаний лыжных акробатов - координатор ФИС

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Раубичах" созданы комфортные условия для состязаний лыжных акробатов. Такое мнение высказал координатор Международного федерации лыжного спорта (ФИС) Джозеф Фицджеральд на пресс-конференции, посвященной проведению в Минске этапа Кубка мира по фристайлу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организаторами созданы комфортные условия для состязаний лыжных акробатов. Это касается как подготовки склона, так и условий проживания. Белорусской стороне удалось соблюсти главный принцип: при минимуме снега, который необходим для проведения стартов, он очень качественный. Мы доверяем организаторам и уверены, что все команды выступят в Минске с большим удовольствием", - отметил координатор ФИС.

Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в РЦОП "Раубичи" 22-23 февраля. Решающая стадия состязаний начнется в субботу в 19.00. На следующий день состоится турнир по синхронным прыжкам.-0-