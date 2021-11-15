В "Раубичах" стартовал зимний сезон

Фото НОК Беларуси
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи" стартовал зимний сезон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Несмотря на отсутствие снега и теплую погоду, сотрудники комплекса постарались сделать лыжную "подушку" для подготовки ближайшего резерва в лыжных гонках и биатлоне.
Юные спортсмены уже несколько дней тренируются на снегу.
Для подготовки трассы использовали запасы, которые сделали в феврале и начале марта. Объем снега за лето сократился, но его хватает, чтобы организовать трассу длиной 2 км. Сейчас в "Раубичах" занимается немногим более 100 спортсменов.-0-