В "Раубичах" стартует финал республиканских соревнований "Снежный снайпер"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" стартует финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Сегодня в программе состязаний спринтерские гонки, а в воскресенье, 14 февраля, состоятся смешанные эстафеты. С учетом отмены гонок прошлого года из-за пандемии коронавируса организаторы пошли на увеличение состава участников, включив в программу турнира старты стреляющих лыжников 2004 года рождения.

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников - любителей биатлона. Они с начала этой недели находятся в "Раубичах", активно готовясь к выступлению на соревнованиях, во время которых представители Белорусской федерации биатлона проведут тестирование и отберут наиболее талантливых ребят для занятия их любимым видом спорта на более серьезном уровне.

Такой подход практикуется специалистами общественного объединения не впервые. Так, на юниорских и молодежных турнирах уже выступают Иван Тулатин, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Роман Чепыжов, Наталья Карницкая, Алексей Логинов, Виктория Шашкова и другие спортсмены, в разное время проявившие себя на трассах "Снежного снайпера".

Среди участников соревнований можно встретить знаменитые биатлонные фамилии. В 2019 году на раубичской трассе победный дубль сделала дочь олимпийского чемпиона Александра Попова Анастасия, а в этом году минский городской этап выиграла дочь неоднократного чемпиона мира Вадима Сашурина Мария.

В последние годы интерес к одному из самых популярных зимних видов спорта в Беларуси заметно повысился, особенно в регионах, ведь соревнования теперь проходят в биатлонном формате. Если раньше дети отдельно стреляли в тире и затем бегали на лыжах по стадиону, то сейчас благодаря Президентскому спортивному клубу, который закупил и передал во все районы страны мишенные установки и современные пневматические винтовки, появилась возможность оборудовать биатлонное стрельбище прямо на лыжных трассах.

В связи с пандемией COVID-19 старты пройдут без зрителей и со всеми мерами предосторожности, однако для любителей биатлона будет организована онлайн-трансляция с места событий на официальном YouTube-канале Президентского спортивного клуба и в эфире "Беларусь-5. Интернет".

Организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии РЦФВС, минских городского и областного исполнительных комитетов.-0-