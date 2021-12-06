В Риме состоялась церемония "Пламя мира"

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Риме прошла церемония "Пламя мира", в ходе которой зажжен олимпийский огонь - главный символ Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ) в Вуокатти (Финляндия) в присутствии представителей Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и оргкомитета фестиваля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Это был долгий путь в организации соревнований, и церемония зажжения огня - настоящий праздник для нас. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех участников в Вуокатти в марте следующего года", - сказал глава организационного комитета "Вуокатти-2022" Мика Килпеляйнен.

Оргкомитету ЕЮОФ вручена также скульптура золотой оливы Dea Pax - символ мира и дружбы.

Зимний Европейский юношеский фестиваль в Вуокатти перенесен с 2021 года на 20-25 марта 2022 года. Только хоккейный турнир пройдет с 13 по 17 декабря текущего года. Статус хоккейного турнира на предстоящем ЕЮОФ будет выше, чем в предыдущие годы.

В Вуокатти выступят шесть сборных. Белорусские хоккеисты на предварительной стадии в группе B сыграют со сверстниками из Чехии и Швейцарии, группу A составят Финляндия, Россия и Латвия.

В марте 2022 года около 2 тыс. спортсменов из 47 стран примут участие в девяти спортивных дисциплинах. В программе ЕЮОФ горные лыжи, биатлон, хоккей, сноуборд, лыжные гонки, прыжки с трамплина, шорт-трек, фигурное катание и лыжное двоеборье.

В городской зоне Вуокатти, в муниципалитете Соткамо, пройдут горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и сноуборд.-0-