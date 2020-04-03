В РНПЦ спорта минимизирована возможность заражения атлетов - директор центра

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре спорта минимизирована возможность заражения атлетов, заявила журналистам директор центра Ирина Малеваная, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Разграничили потоки спортсменов, которые приходят к нам по времени. Например, футболистов принимают с 9.00 до 10.00, гандболистов - с 10.00 до 11.00, - рассказала директор РНПЦ. - Мы максимально ограничили возможность заражения атлетов в наших стенах. В том числе организовали отдельный прием для температурящих или с признаками катаральных явлений. Здоровье спортсменов для нас крайне важно". Она добавила, что кабинет, где принимают таких пациентов, оснащен средствами индивидуальной защиты для медицинских работников и обслуживающего персонала. Есть все необходимое для оказания неотложной помощи.

Ирина Малеваная отметила что обычно в сутки в это время центр принимает более 1 тыс. спортсменов. Сейчас же на приеме остались атлеты с острой патологией и те, кто начал лечение раньше. Всего это до нескольких сотен человек в сутки.-0-