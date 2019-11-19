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19 ноября 2019, 14:03

В РНПЦ спорта разработали методики восстановления спортсменов с учетом климата Токио

Фото medsport.by
Фото medsport.by

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Республиканского научно-практического центра спорта в связи с проведением летних Олимпийских игр разработали методики восстановления спортсменов с учетом особенностей климата Токио. Об этом сообщила на Олимпийском собрании НОК директор центра Ирина Малеваная, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам директора, сотрудники центра провели большую работу по генетическому обследованию спортсменов, выигравших олимпийские лицензии. Она велась в том числе и во время тестовых стартов в Токио. "Результаты были представлены на сентябрьской международной научно-практической конференции "На пути к Токио". Специалисты РНПЦ презентовали тренерам национальных команд реабилитационные методики восстановления спортсменов с учетом особенностей климата в столице Японии", - рассказала Ирина Малеваная.

В настоящее время начат новый этап работы по взаимодействию с тренерскими штабами сборных команд, пожелания которых учитываются в полной мере. По заказу федераций проводятся выездные обучающие семинары с участием работников лабораторий. Налажено и межведомственное сотрудничество. Консолидация усилий всех заинтересованных сторон позволит спортсменам показать в Токио результаты, которых от них ждут, заключила директор Республиканского научно-практического центра спорта.-0-

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