В РНПЦ спорта уже вакцинировались порядка 50 атлетов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 50 спортсменов уже привились от коронавируса. Такие данные озвучила во время общения с журналистами на конференции "100 дней до Токио" директор Республиканского научно-практического центра спорта Беларуси Ирина Малеваная, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В РНПЦ спорта уже проходит вакцинация в течение трех недель. Мы сделали комфортный режим с учетом графика выступлений команд по различным видам спорта. На сегодня процедуру вакцинации от коронавируса у нас прошли порядка 50 человек. Среди них представители биатлона, игровых видов спорта, часть команды по легкой атлетике. Для прививок используются вакцины, сертифицированные и зарегистрированные в Беларуси. На выбор предлагаем российский "Спутник V" либо китайский "Синофарм". Каких-то побочных реакций на вакцинацию среди прошедших процедуру не было. В дальнейшем планируем продолжать работу. Планируем вакцинировать не только спортсменов, которым предстоит выступать в Токио, но и административный персонал команд", - отметила глава РНПЦ спорта.

Говоря о заболеваемости белорусских спортсменов коронавирусом нового типа, Ирина Малеваная отметила, что общая заболеваемость COVID-19 среди спортсменов составила менее половины процента.

"Тяжелых случаев, требующих госпитализации, у нас зарегистрировано не было. Но, к сожалению, даже у тех, кто перенес заболевание в легкой форме, наблюдается постковидный синдром. У спортсменов регистрируется снижение работоспособности и восстановительных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и определенные психоэмоциональные проблемы. Мы в РНПЦ спорта разработали рекомендации по ступенчатому увеличению нагрузки, чтобы атлеты в как можно более короткие сроки возвращались к своей оптимальной форме".

Международная научно-практическая конференция "100 дней до Токио" проходит 15-16 апреля в Минске. Цель мероприятия - изучение актуальных направлений научно-методического и медицинского сопровождения подготовки спортсменов к Олимпийским играм, организация международного обмена знаниями ученых, практиков и представителей спортивного сообщества.

Организовали конференцию НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, РНПЦ спорта, БГУФК, при участии Национального антидопингового агентства, Президентского спортивного клуба, общественного объединения "Белорусская ассоциация спортивной медицины".-0-