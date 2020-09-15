В розыгрыше футбольной Лиги чемпионов сегодня определятся первые участники плей-офф квалификации

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые участники раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Украины футболисты киевского "Динамо" в матче 3-го квалификационного раунда примут на своей арене гостей из нидерландского "Алкмаара". В Салониках греческий ПАОК встретится с португальской "Бенфикой" из Лиссабона, а бельгийский "Гент" сыграет у себя дома с австрийским "Рапидом" из Вены.

Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" свой поединок третьего круга квалификации ЛЧ проведут в среду, 16 сентября, в Тель-Авиве против израильского "Маккаби". В первом квалификационном раунде чемпионской Лиги брестчане разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана - 6:3, а затем также дома одолели лучшую команду Боснии и Герцеговины "Сараево" со счетом 2:1. Футболисты "Маккаби" сначала победили на своей арене латвийскую "Ригу" с результатом 2:0, а потом разгромили в гостях литовскую "Судуву" - 3:0. В случае победы в завтрашнем матче брестские динамовцы поспорят за выход в групповой этап чемпионской Лиги с австрийским "Зальцбургом".

Футболисты борисовского БАТЭ в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы 17 сентября сыграют в Софии с болгарским ЦСКА. Победитель этой встречи в третьем круге сыграет с победителем матча Б-36 (Фарерские острова) - ТНС (Уэльс).-0-