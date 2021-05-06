В розыгрыше футбольной Лиги Европы станут известны участники финального матча

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольной Лиги Европы сегодня пройдут ответные полуфинальные встречи, после которых определятся участники решающего поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Английский "Манчестер Юнайтед" практически решил все вопросы неделю назад в итальянской столице, разгромив футболистов "Ромы" с результатом 6:2.

В другой паре все решится сегодня в Лондоне, где "Арсенал" примет в ответном поединке за выход в финал испанский "Вильярреал". На прошлой неделе испанский клуб на своей арене одолел английскую команду с минимальным преимуществом - 2:1. Прямая трансляция из британской столицы начнется в 21.50 на телеканале "Беларусь 5".

Решающий поединок Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске. Недавно УЕФА принял решение, что этот матч пройдет в присутствии зрителей. На трибуны гданьского стадиона будет допущено 9,5 тыс. болельщиков - 25% от его полной вместимости. В финале прошлого турнира в немецком Кельне испанская "Севилья" завоевала свой шестой титул, обыграв итальянский "Интер" из Милана со счетом 3:2.-0-