24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

На протяжении двух дней многие ведущие белорусские спортсмены совместно с экспертами и менторами из Российской Федерации в формате интерактивного обучающего семинара-конференции обсудили актуальные вопросы адаптации профессиональных атлетов после завершения активных выступлений в спорте, поиск новых возможностей для интеграции в различные профессиональные сообщества, приобретение новых знаний и формирование практических навыков и умение применять инструменты, направленные на построение успешной карьеры и продвижение личного бренда,

В Форуме приняли участие представители самых различных видов спорта: баскетбола, биатлона, гандбола, гимнастики художественной, волейбола, велоспорта, гребли на байдарках и каноэ, конькобежного спорта, тенниса, триатлона, футбола, хоккея и других дисциплин.

Преподаватели Российского международного олимпийского университета (РМОУ) подробно останавливались на различных аспектах, которые помогут атлетам в построении своей карьеры не только во время активных выступлений, но и после ее завершения.

Ректор РМОУ Лев Белоусов отметил, что олимпийский университет готов расширить сотрудничество с НОК Беларуси.

"На встрече с руководством НОК Беларуси говорили о том, что наше сотрудничество необходимо расширять. Форум атлетов - шаг в этом направлении. Мы вышли на новый уровень. Для нас это серьезная проверка. Прежде таких мероприятий мы не проводили. Символично, что это происходит в братской Беларуси", – отметил Лев Белоусов.

Говоря о направлении, в котором будет вестись сотрудничество, гость из России добавил, что упор будет сделан на социализацию спортсменов, адаптация которых к жизни после завершения карьеры – одна из самых важных проблем современного общества.

Один из экспертов форума Владимир Волошин, подводя итог, отметил, что часто случается так, что спортсмену необходимо помочь, сориентировать в быстроменяющемся цифровом мире. "При развитии своего личного бренда в соцсетях важно четко понимать, с кем и как разговаривать для того, чтобы твой проект оказался успешным. Этому мы и учим на наших семинарах. В Минске у нас получилось собрать достаточно большую и заинтересованную спортивную аудиторию", – отметил он.

Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Андрей Богданович считает, что за два дня участники получили много информации, которую необходимо теперь усвоить и применить. "Полезно было пообщаться и послушать профессионалов в реализации проектов в интернете, многое из этой сферы ранее было на поверхностном уровне, знаком с этой темой, слышал, но в Минске постарались все структурировать, и общение со спортсменами из других видов прошло очень конструктивно", – сказал Андрей Богданович.

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по биатлону Анна Сола также была одной из участниц Форума. "Здорово, что такой форум прошел в Национальном олимпийском комитете. Предоставлены самые разные направления для тех, кто после завершения активной карьеры в спорте уже задумывается о других сферах. Понимаешь, что уже сейчас надо задуматься и заложить какой-то фундамент для своего будущего после профессионального спорта".

Старший тренер национальной сборной по художественной гимнастике, бронзовый призер Игр Любовь Черкашина подчеркнула важность таких площадок для передачи опыта. "После завершения карьеры мне повезло, что со мной рядом оказался тренер, который поддержал меня. Я себя нашла в любимом деле. Но прекрасно понимаю, что часто происходит иначе. На Форуме открыла для себя новые векторы для развития. Внимательно слушала наших спикеров и понимаю, что очень важны такие форумы, встречи для спортсменов, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Очень важно найти мотивацию. Моя карьера закончилась на высокой ноте, с олимпийской медалью. Не стоит забывать о тех спортсменах, которые не попали на олимпийский пьедестал", – сказала она.

"Интересно. Несмотря на то, что я не большой поклонник соцсетей, но для наших атлетов этот Форум – хороший пример того, как можно себя реализовать и после карьеры, а в современном, цифровом мире и во время карьеры", – поделилась мнением председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Один из спикеров форума Ирина Кудерова считает, что при разумном подходе спортсменам можно успешно реализовать себя в медиапространстве. "Сейчас возможностей, с развитием интернета социальных сетей, очень много: их намного больше, чем мы говорили на протяжении двух дней. Необходимо только грамотно использовать эти знания. После Форума в Минске нахожусь в приподнятом настроении, для меня это новая страница общения, опыта. Во время панельной дискуссии увидела людей, которые хотят развивать это направление и многое уже для этого сделали. Понимаю, что, находясь в НОК Беларуси, рядом есть люди, которые думают так же, как я, знают очень многое – с такой аудиторией работать легко, главное, чтобы белорусским спортсменам все наши практики были полезны и они смогли их применить", – сказала Ирина Кудерова.

Игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу Юлия Рытикова отметила важность такого общения со специалистами, между атлетами и представителями федерации. "Познавательный и полезный Форум. Интересные выступления экспертов. В ходе семинаров словила себя на мысли, что этим направлением – как построить успешный проект в интернете – необходимо было заняться намного раньше, поэтому подобного плана семинары необходимы, надо чаще встречаться, чаще делиться своим опытом", – сказала она.

Фристайлист Павел Дик, который активен в социальных сетях, рассказал почему важно уделять этому направлению внимание. "Соцсети, не секрет, уже плотно вошли в нашу жизнь. Многие на таком любительском уровне пытаются что-то там делать, развивать какие-то направления, а на Форуме нам все рассказали более подробно. Какие-то темы знал уже ранее, с другими познакомился сейчас. Прекрасно понимаю, что профессиональная карьера в спорте закончится, и новые digital-направления могут помочь мне реализовать себя сейчас и в будущем".

Организаторами Национального форума атлетов выступили НОК Беларуси и Российский международный олимпийский университет. В работе форума приняло участие более 150 белорусских атлетов, своими знаниями поделились ведущие российские эксперты в сфере развития проектов в интернете и адаптации атлетов после завершения карьеры.-0-