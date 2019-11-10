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10 ноября 2019, 09:40

В случае сегодняшней победы над "Ислочью" футболисты брестского "Динамо" выиграют золото чемпионата Беларуси

Фото ФК "Динамо-Брест"
Фото ФК "Динамо-Брест"
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2019"
Минское "Динамо" и могилевский "Дняпро" откроют 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в чемпионате Беларуси по футболу может досрочно определиться обладатель золотых медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В случае победы в гостевом поединке 28-го тура над "Ислочью" свой первый в истории чемпионский титул могут завоевать футболисты брестского "Динамо". Эта встреча начнется в 15.30 на поле ФК "Минск" и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Также сегодня 15-кратный чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Витебска", а минский "Энергетик-БГУ" примет жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Результаты остальных встреч 28-го тура: "Шахтер" (Солигроск) - "Славия" (Мозырь) - 5:1, "Слуцк" - "Городея" - 0:0, "Гомель" - "Минск" - 1:0, "Динамо" (Минск) - "Дняпро" (Могилев) - 3:0.

Положение в группе лидеров перед сегодняшними играми: "Динамо" (Брест) - 68 очков (27 матчей), "Шахтер" - 62 (28), БАТЭ - 61 (27), "Динамо" (Минск) - 50 (28), "Ислочь" - 45 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 45 (27).-0-

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