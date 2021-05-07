В Сморгони и Гомеле пройдут первые матчи 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся два стартовых поединка 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из низ встретятся два неудачника стартового отрезка этого первенства - футболисты "Сморгони" примут гродненский "Неман". В прошлом туре оба соперника потерпели поражения: "Сморгонь" уступила в Борисове местному БАТЭ (0:1), а "Неман" проиграл в Гродно гостям из "Ислочи" (1:2). Гродненский клуб остается единственной командой, не одержавшей побед в семи матчах нового чемпионата страны.

Во второй сегодняшней встрече футболисты "Гомеля" примут на своем поле гостей из "Слуцка". На прошлой неделе гомельчане сыграли вничью в гостях у "Витебска" (0:0), а их сегодняшние оппоненты у себя дома разошлись миром с брестским "Динамо" (1:1).

Завтра брестский "Рух" примет речицкий "Спутник", футболисты "Минска" сыграют на своем поле с "Витебском", а в Мозыре местная "Славия" будет соперничать с брестскими динамовцами.

В центральном поединке этого тура 9 мая в Солигорске встретятся два лидера "Шахтер" и БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный "Энергетик-БГУ" в Борисове встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а в Молодечно "Ислочь" примет столичное "Динамо".

Положение команд после семи туров: "Шахтер" - 21 очко, БАТЭ - 17, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Гомель" - 12, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 10, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-