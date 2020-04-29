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29 апреля 2020, 19:35

В "Стайках" есть все необходимое для качественной подготовки - белорусский тяжелоатлет

Сергей Шаренков. Фото weightlifting.by
Сергей Шаренков. Фото weightlifting.by

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Стайках" есть все необходимое для качественной подготовки, рассказал корреспонденту БЕЛТА бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2019 года, победитель континентального форума в возрастной категории до 17 лет (2019) Сергей Шаренков (весовая категория 89 кг).

"Мы с начала года без перерывов тренируемся в "Стайках". Рассчитываем, что осенью уже будут старты, где национальная команда сможет выступить. В частности, первым турниром должен стать чемпионат Европы в Москве, - сказал Сергей Шаренков. - Все необходимое для качественной подготовки на тренировочном месте есть. Каждый атлет работает индивидуально над своими слабыми сторонами. Я уделяю повышенное внимание силовым показателями. Надеюсь достойно выступить и завоевать награды для Беларуси".

Спортсмен отметил, что в ближайшее время может сменить весовую категорию. По его словам, он также не теряет надежду на участие в Олимпийских играх. "Для этого предстоит много работать, но для меня Игры - самая главная цель и мечта", - добавил Сергей Шаренков.

Как отмечал ранее корреспонденту БЕЛТА главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков, сейчас сборная перешла на силовую подготовку, все восстановительные мероприятия идут по плану. На лицензии на главный старт четырехлетия претендуют два спортсмена (одна девушка и один парень).

Московский ЧЕ по тяжелой атлетике, который из-за распространения коронавируса был перенесен с апреля на июнь, по решению исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) лишился статуса квалификационного к Олимпиаде-2020.

Первоначально ЧЕ в Москве должен был пройти с 4 по 12 апреля, однако затем было решено провести турнир с 13 по 21 июня. Затем исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял предварительное решение о том, что чемпионат Европы в Москве должен состояться с 31 октября по 8 ноября. Турнир может быть перенесен и на 2021 год.-0-

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