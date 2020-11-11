В "Стайках" пройдет ЧМ по самбо среди мастеров

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РЦОП "Стайки" с 19 по 22 ноября пройдет чемпионат мира по самбо среди мастеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации спортсменов "Мы родом из самбо".

В ходе планетарного форума будут разыграны медали в следующих возрастных группах: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-65, 65-70 лет и 70+. Весовые категории спортсменов: 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.

Помимо борцовских поединков гостей турнира ждут различные активности и мастер-классы от легенд мирового самбо. 14-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса вологжанин Михаил Суриков в рамках дополнительной программы планирует установить два новых мировых рекорда - стойка на кулаках в упоре на доску с гвоздями с дополнительным весом 15 кг и отжимания на гвоздях.

"Так как подобных событий в мире сейчас немного, мы сделаем все, чтобы гости и участники получили самые лучшие и яркие впечатления от самого турнира, от связанных с ним мероприятий и, конечно, от традиционного белорусского гостеприимства", - прокомментировал информацию о проведении мирового форума в Минске член исполкома Международной федерации самбо (FIAS), глава ассоциации спортсменов "Мы родом из самбо", заслуженный мастер спорта СССР и многократный чемпион мира по самбо Владимир Япринцев.

Организаторами выступают Международная федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма Беларуси, ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо" при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Ранее Международная федерация самбо сообщала об отмене нескольких крупных турниров, запланированных на 2020 год. В их числе значился и ЧМ среди мастеров, который изначально был запланирован в Нидерландах на октябрь. Однако это решение было пересмотрено.-0-