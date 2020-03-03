В стартовом матче финального этапа МВЛ "Минчанка-2" победила "Динамо-Метар" из Челябинска

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовом матче финального этапа Молодежной волейбольной лиги чемпионата России "Минчанка-2" победила "Динамо-Метар" из Челябинска. Белоруски нанесли соперницам поражение на тай-брейке – 3:2 (25:22, 25:27, 28:26, 20:25, 15:7), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра минской и челябинской команд с самого начала носила принципиальный характер. Преимущество то и дело переходило от одной дружины к другой, и лишь в пятом сете усилиями Дарьи Вакулко и Дарьи Борис "Минчанка-2" смогла вырвать победу.

В остальных встречах "Динамо-2" (Москва) уступило "Подмосковью" – 2:3 (25:18, 25:20, 19:25, 23:25, 10:15), а "Динамо-Казань-УОР" разобралось с саратовским "Протоном-2" – 3:0 (25:21, 25:12, 25:16).

На 4 марта подопечные Бориса Коляды сразятся с "Динамо-Казань-УОР", а 5 марта сыграют с московским "Динамо-2". Матч против дружины "Подмосковье" состоится 7 марта. В заключительный день состязаний белоруски померяются силами с "Протоном-2" из Саратова. Матчи с участием "Минчанки-2" 3-7 марта будут начинаться в 18.00, а 8 марта стартовый свисток прозвучит в 14.00. Решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани.

Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги.-0-