В Супербоуле встретятся "Цинциннати" и "Лос-Анджелес Рэмс"

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известны участники финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (американский футбол). В Супербоуле-56 сыграют "Цинциннати" и "Лос-Анджелес Рэмс", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале Американской конференции "Бенгалс" на чужом поле неожиданно оказались сильнее "Канзас-Сити Чифс". По ходу матча "тигры" уступали с разницей в 18 очков, но во второй половине выдали впечатляющий камбэк, а в овертайме и вовсе вырвали победу - 27:24.

"Лос-Анджелес Рэмс" также испытали проблемы в игре против соседей из "Сан-Франциско". После трех четвертей "бараны" отставали в счете, но в финальном отрезке набрали 13 безответных очков, тем самым склонив чашу весов в свою пользу. Итоговый счет - 20:17.

"Цинциннати Бенгалс" вышли в Супербоул впервые с 1988 года. Футболисты "Рэмс" сыграют в главном матче во второй раз за четыре сезона.

Супербоул-56 пройдет в ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе.-0-