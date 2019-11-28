В Токио стартует чемпионат мира по прыжкам на батуте

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Токио стартует 34-й чемпионат мира по прыжкам на батуте. Главный старт сезона продлится с 28-го ноября по 1 декабря. Участники состязаний, 340 спортсменов из 37 стран, претендуют не только на 15 комплектов наград, но и олимпийские лицензии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пропуски на Олимпиаду-2020 будут разыграны в мужском и женском индивидуальном первенстве. Для того, чтобы попасть в число участников стартов в Токио спортсменам необходимо попадать в восьмерку сильнейших. Но не больше одного представителя от страны.

В стартах мужчин Беларусь представят Владислав Гончаров, Олег Рябцев, Алексей Дудоров (индивидуальные и синхронные прыжки), Иван Литвинович (индивидуальные прыжки), Артем Жук (синхронные прыжки). В прыжках на акробатической дорожке Беларусь представит Дмитрий Новоселов. Женская команда выступает в Токио таким составом: Мария Махаринская (индивидуальные прыжки), Ангелина Хотян и Валентина Богомолова (синхронные прыжки).

Турнир стартует с квалификации индивидуальных прыжков. Полуфиналы и медальные состязания в синхронных прыжках пройдут 30 ноября. А 1 декабря состоятся финальные соревнования в индивидуальных прыжках. Прямую трансляцию из Токио будет вести телеканал "Беларусь 5".-0-