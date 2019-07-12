В Токио во время первого этапа продаж реализовано 3,22 млн билетов на Олимпиаду-2020

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Олимпиады в Токио заявил, что после первого этапа продаж в Японии среди местных жителей реализовано 3,22 млн билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Более 90% из них распространились путем лотереи, что повысило ажиотаж в стране вокруг проведения Олимпийских игр. Те, кто не смог приобрести билеты во время первой фазы реализации, получат возможность поучаствовать в лотерее в августе, а в официальную продажу билеты поступят осенью.

Оргкомитет продолжает демонстрировать готовность к скорым Играм. Недавно был открыт Центр каноэ и слалома "Касаи". Центр построен токийским правительством и станет местом соревнований байдарочников и каноистов во время Олимпиады, а после их окончания будет открыт для всех желающих заниматься греблей и рафтингом.

Организаторы также объявили о 90% готовности Олимпийского стадиона, который планируют ввести в эксплуатацию в ноябре этого года. Во время Игр стадион станет домашней площадкой для футболистов и легкоатлетов, а также местом проведения церемоний открытия и закрытия.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-