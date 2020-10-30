В Токио возобновили подготовку волонтеров к Олимпиаде

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка волонтеров к Играм XXXII Олимпиады в Токио возобновилась впервые за последние восемь месяцев. Организационный комитет "Токио-2020" возобновил свои онлайн-сессии в середине октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси .

Подготовка добровольцев Игр началась годом ранее, но дальнейшие занятия были отложены в конце февраля 2020-го, когда коронавирус распространился по всей Японии и особенно в Токио. Ожидается, что в мае 2021 волонтеры получат форму и проведут обучения непосредственно на площадках Игр. Ранее 204 680 человек из Японии и зарубежных стран (необходимо 80 тыс.) подали заявки на участие в программе волонтеров Олимпиады в Токио.

Игры XXXII Олимпиады пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. На этих стартах будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Японская столица примет Игры во второй раз, ранее они проводились в стране в октябре 1964 года.-0-