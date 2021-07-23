В Токио завершилась эстафета олимпийского огня

23 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Токио завершился заключительный этап эстафеты олимпийского огня XXXII летних Игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийский огонь начал свой путь 25 мая. В японской столице забег проходил без участия зрителей в связи с ухудшившейся коронавирусной обстановкой. Последним факелоносцем эстафеты стал потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура VI.

Организаторы сегодняшней торжественной церемонии открытия не раскрывают, кто именно зажжет огонь в чаше Национального стадиона в Токио во время открытия Олимпиады.

Церемония открытия Олимпиады в Токио начнется в 14.00. Ранее сообщалось, что открытие Олимпийских игр посетят главы 15 государств и международных организаций.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако была перенесена на год в связи с пандемией коронавируса.-0-