В тренировочном сборе в Пинске ХК Динамо-Минск примут участие 40 хоккеистов

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом тренировочном сборе в Пинске ХК Динамо-Минск примут участие 40 хоккеистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Занятия в городе Брестской области пройдут на протяжении двух недель. Главный тренер Крэйг Вудкрофт обозначил требования к подопечным и попросил их уже на первых занятиях показать на что они способны. Первый отсев на сборе в Пинске состоится в следующую субботу, 20 июля, после двусторонней игры.

После сбора в Пинске к зубрам присоединяться Юнас Энрот, Стефан Элиот и голкипер Михаил Карнаухов, который восстанавливается после травмы. Подписал контракт с "Динамо" Александр Павлович, который ранее при Крэйге Вудкрофте был капитаном команды.

После занятий в Пинске минчане отправятся в Нижний Новгород, где примут участие в Кубке губернатора Нижегородской области. Затем минчане сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге выступят в Кубке Латвийских железных дорог.

12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции.

Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. Первый матч проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского «Нефтехимика». В прошлом сезоне КХЛ "зубры" выступили неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф второй раз подряд.-0-